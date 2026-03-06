Mareva Galanter publie des photos d’Aïto, nouveau membre de leur famille

Arthur et Mareva Galanter ont annoncé l’arrivée d’un nouveau membre dans leur foyer : un Berger Australien prénommé Aïto, présenté au public via Instagram le 2 mars par l’animateur. Le couple, ensemble depuis quatorze ans, a diffusé plusieurs clichés et vidéos du chiot au cours des jours suivants, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Le couple est connu du grand public : Arthur, animateur et producteur, et Mareva Galanter, Miss France 1999, partagent une relation médiatisée depuis 14 ans. Ils sont parents d’une fille, Manava, née en 2015, qui a fêté ses dix ans l’été dernier. Deux ans après la naissance de leur fille, le duo s’est marié lors d’une cérémonie célébrée sous le soleil de Bora-Bora en Polynésie française.

Sur son compte Instagram, Arthur a publié le 2 mars un selfie avec le chiot et une série de cinq clichés accompagnés de la légende : « Je vous présente Aïto ». Le prénom choisi est précisé comme signifiant « guerrier » en polynésien. L’animateur, qui fêtera ses 60 ans le 10 mars, a ainsi officialisé l’adoption qui a rapidement été relayée en ligne.

Les publications et les premières images d’Aïto

Le 5 mars, Mareva Galanter a relayé à son tour des images et des vidéos d’Aïto sur son compte Instagram. Sa publication comprend neuf photographies et deux séquences vidéo montrant le chiot sous différents angles et dans des moments de vie familiale. Ces publications détaillent visuellement l’apparence du jeune chien et ses premiers comportements au sein du foyer.

Parmi les caractéristiques physiques mises en avant dans les clichés figurent des yeux d’un bleu turquoise marqué, un trait souvent relevé par les internautes et visible sur plusieurs images publiées par Mareva. Les vidéos montrent Aïto en promenade aux côtés des membres de la famille et, dans une autre séquence, en train de manger ses croquettes.

Le récit partagé sur les comptes Instagram d’Arthur et de Mareva précise également l’accueil réservé à l’animal par la famille. Manava, leur fille, apparaît déjà impliquée dans les soins et les promenades, selon les images diffusées. Des photos montrent l’enfant tenant la laisse et partageant des moments avec le chien.

Le choix d’un Berger Australien s’ajoute aux informations diffusées : il s’agit d’une race connue pour son énergie et son attachement à la vie de famille. Les publications en story et en post des deux parents mettent en scène Aïto au quotidien, sans autres précisions administratives ou logistiques sur l’adoption.

Les publications d’Arthur et de Mareva ont été commentées et partagées par de nombreux abonnés depuis leur mise en ligne, qui ont réagi aux premières images du chiot et à sa présence dans la vie du couple et de leur fille. Manava semble déjà très investie à ses côtés et visiblement prête à balader son petit chien qu’importent les conditions météo.