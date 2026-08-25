CAN 2028: l’Éthiopie se porte candidate à l’organisation

L’Éthiopie se positionne officiellement pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2028. Soutenue par son gouvernement, la Fédération éthiopienne de football a déposé son dossier de candidature auprès des instances compétentes.

L’Éthiopie affiche ses ambitions pour accueillir la prochaine grande fête du football africain. La Fédération éthiopienne de football (EFF) a officiellement annoncé sa candidature à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2028. Dans un communiqué publié sur ses différents canaux de communication, l’instance affirme avoir franchi une nouvelle étape dans la constitution de son dossier. La candidature bénéficie du soutien des autorités gouvernementales éthiopiennes, un appui présenté comme essentiel dans la volonté du pays d’accueillir la prestigieuse compétition continentale.

La Fédération indique notamment avoir soumis son dossier officiel de candidature conformément aux exigences fixées pour l’organisation du tournoi. Elle assure également que le pays se tient prêt à relever le défi logistique et infrastructurel qu’impose un tel événement. Après avoir accueilli plusieurs compétitions continentales par le passé, l’Éthiopie souhaite ainsi franchir un nouveau cap en recevant la CAN. Une candidature qui devra désormais être examinée par la Confédération africaine de football (CAF), avant la désignation du pays hôte.

Avec cette démarche, Addis-Abeba entend remettre le football éthiopien au centre de l’attention continentale et profiter de la CAN pour renforcer son attractivité sportive. Le processus s’annonce toutefois compétitif, plusieurs nations africaines pouvant également prétendre à l’organisation de l’édition 2028.

Ethiopia has formally submitted its bid to CAF to host AFCON 2028.



Backed by the FDRE government, the EFF presented the official Bid Handbook addressing all requirements and reaffirming the nation's full readiness to host Africa’s biggest footballing event. pic.twitter.com/zqEKkvANwf — Ethiopian Football Federation 🇪🇹 (@EthiopiaFF1) August 24, 2026







