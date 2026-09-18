Malawi : quatre suspects tués lors du sauvetage d’une Britannique

La police malawite a libéré Nusrat Osman, enlevée six jours plus tôt à Blantyre. Quatre suspects armés ont été tués dans l’échange de tirs et un haut responsable de la police a été blessé.

La police malawite a libéré jeudi 17 septembre Nusrat Osman, une Britannique de 47 ans enlevée six jours plus tôt à Blantyre. Quatre suspects armés ont été tués lors de l’échange de tirs et un haut responsable de la police a été blessé pendant l’opération.

Le sauvetage a eu lieu dans la zone de Mpemba-Chadzunda, à la périphérie de Blantyre, selon la police citée par plusieurs médias. Les suspects étaient notamment armés d’un fusil AK-47 et d’un pistolet. Ils ont été touchés pendant la fusillade puis sont morts après leur transfert à l’hôpital.

L’inspecteur général adjoint de la police, Noel Kayira a lui aussi été atteint par balle. Les autorités indiquent qu’il était hospitalisé dans un état stable après l’intervention.

Nusrat Osman, mère de deux enfants et employée dans l’audit au Malawi, avait été enlevée le 11 septembre vers la mi-journée dans le quartier de Mount Pleasant à Blantyre. Quatre hommes l’avaient forcée à monter dans un véhicule gris, selon les éléments communiqués par la police au début de l’enquête.

Les suspects n’avaient pas pris contact avec la famille ni formulé publiquement de demande de rançon. La police avait offert 30 millions de kwachas, soit environ 17 000 dollars, pour toute information permettant de retrouver la victime et d’identifier les auteurs.

Nusrat Osman a été réunie avec sa famille après sa libération. La police a indiqué vendredi 18 septembre que l’enquête se poursuit pour déterminer le mobile de l’enlèvement et établir les responsabilités exactes.