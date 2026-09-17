Mara’Monde 2026 : vice-champion, le Bénin hérite de Belgique, Mali et Jamaïque

Vice-champion du monde en titre, le Bénin a été placé dans le groupe D du Mara’Monde 2026 avec la Belgique, le Mali et la Jamaïque. Quinze Guépards ont été retenus pour Douala.

Le Bénin affrontera la Belgique, le Mali et la Jamaïque dans le groupe D du Mara’Monde 2026, prévu du 25 septembre au 8 octobre à Douala. Vice-champions du monde en titre, les Guépards partiront au Cameroun avec un groupe de quinze joueurs.

Le statut du Bénin vient de son parcours lors de la première édition, en 2024 à Abidjan. Les Guépards avaient atteint la finale avant de s’incliner face à la Côte d’Ivoire, un résultat retracé dans notre article sur la finale du Mara’Monde 2024.

La Fédération béninoise de maracana a retenu cinq joueurs chez les Juniors, sept chez les Seniors et trois chez les Super-Seniors. Le groupe junior est composé de Oladele Camille Fafoumi, Saliou Balla Allabani, Sagbo Alexis Ao, Chamouss-Dine Tchoana et Rasacky Koto.

Chez les Seniors, Salifou Moumouni, Jacques Amon, Yètègnon Ignac Bokpe, Abdou Fataou Soule, Marc Birnel Chabi, Aboudou Taofik Affo Gao et Cédrique Abraham Kotchoni ont été sélectionnés. Louis Ireke Agonhossou, Darius Ablo et Saturnin Fadonougbo complètent la délégation dans la catégorie Super-Seniors.

Le tirage place ainsi le Bénin face à trois adversaires de zones différentes. La Belgique représentera l’opposition européenne, le Mali offrira un duel africain et la Jamaïque complètera cette poule D. La Fédération internationale de maracana associations présente le rendez-vous camerounais comme la deuxième édition de la Coupe du monde de la discipline.

La liste définitive a été arrêtée par la Fédération béninoise de maracana après un processus de sélection ayant réuni 47 joueurs présélectionnés. Les quinze retenus sont répartis entre les trois catégories engagées par le Bénin à Douala.