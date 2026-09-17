Kenya : 15 fournisseurs privés remplaceront les scellés de la KRA le 26 octobre

La Kenya Revenue Authority met fin à son modèle de scellés électroniques détenus par l’administration. Les opérateurs sous contrôle douanier devront désormais choisir parmi 15 fournisseurs agréés.

La Kenya Revenue Authority a agréé 15 fournisseurs privés de dispositifs électroniques pour suivre les marchandises sous contrôle douanier, tandis que ses propres scellés seront retirés progressivement jusqu’au 26 octobre 2026.

Après cette date, le suivi des cargaisons sous douane sera effectué exclusivement au moyen de dispositifs fournis par les entreprises agréées dans le cadre du Regional Electronic Cargo Tracking System, selon l’avis public de la KRA.

Le nouveau modèle couvre les cargaisons sèches avec les scellés électroniques et les cargaisons liquides avec les dispositifs de suivi du carburant. Importateurs, exportateurs, transitaires, transporteurs et entrepôts sous douane pourront choisir librement un fournisseur parmi la liste approuvée.

Les équipements feront l’objet d’accords commerciaux directs entre les utilisateurs et les fournisseurs. La KRA présente cette organisation comme un moyen d’élargir l’accès aux scellés et de soutenir les efforts de désengorgement du port de Mombasa.

Le système remplace un dispositif dans lequel l’administration fiscale possédait et fournissait elle-même les scellés. La KRA conserve toutefois son rôle de supervision du suivi des marchandises placées sous contrôle douanier.

Le Shippers Council of Eastern Africa a accueilli favorablement l’ouverture à plusieurs prestataires, estimant qu’elle peut réduire les pénuries de scellés et les retards sur le corridor nord. Selon l’organisation, les marchandises en transit représentent plus de 30 % du trafic du port de Mombasa.

Les professionnels demandent néanmoins que les tarifs des équipements et des services restent transparents, puisque les utilisateurs devront désormais acheter, posséder et entretenir leurs propres scellés auprès des fournisseurs retenus, a indiqué le Shippers Council of Eastern Africa.