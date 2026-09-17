JC Waraba entre directement n°1 sur Shazam Côte d’Ivoire

Le titre « C’est Dieu qu’on connait » de l’artiste ivoirien JC Waraba fait son entrée directement à la première place du classement Shazam Côte d’Ivoire.

JC Waraba entre directement en tête du classement Shazam Côte d’Ivoire avec « C’est Dieu qu’on connait ». Le relevé actualisé le 17 septembre 2026 place le titre au n°1 et le signale comme une nouvelle entrée, devant « Ça sert à quoi » de Leandro Rolim et « Baba » de Hotkid avec Zlatan.

Le même relevé place « On Me » de Himra au 5e rang et « Enjaillement » de Dydy Yeman au 6e. Afrobeats Wire, qui suit quotidiennement les principaux classements musicaux africains, attribue à « C’est Dieu qu’on connait » un pic à la première place et une première journée de présence dans le classement ivoirien.

Cette performance mesure surtout l’intérêt suscité par le morceau auprès des utilisateurs de Shazam. Apple précise que les classements Shazam recensent les chansons les plus identifiées dans l’application : une première place constitue donc un signal de recherche et de découverte musicale, mais ne correspond ni à un classement de ventes ni à un total d’écoutes en streaming.

Le titre gagne parallèlement en visibilité dans l’écosystème musical ivoirien. Mixdecale le présente parmi ses musiques récentes consacrées à la Côte d’Ivoire, tandis que sa page liée à Trace FM l’intègre également à sa sélection de morceaux disponibles. La progression sur Shazam apporte désormais un indicateur chiffré à cette exposition.

JC Waraba, de son vrai nom Kouadio Koffi Joël, est présenté par Afrique Matin comme un artiste ivoirien issu du zouglou. Le média, dans un portrait publié le 3 août, cite déjà « C’est Dieu qu’on connait » parmi les titres associés à son parcours et situe ses premiers pas sur la scène musicale en 2018, alors qu’il était encore étudiant.

Dans le Top 20 Shazam Côte d’Ivoire relevé ce 17 septembre, plusieurs autres artistes ivoiriens restent visibles : Himra est 5e avec « On Me » et 19e avec « DJOROBITE », Dydy Yeman occupe la 6e place avec « Enjaillement », tandis qu’AsapJo et Himra apparaissent 12es avec « BIRDMAN & WEEZY ».