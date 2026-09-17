Afrique du Sud : le premier projet éolien offshore de 800 MW retardé

L’étude environnementale du projet Gagasi, au large de Richards Bay, est à l’arrêt après le retrait de la demande d’autorisation. Le développeur doit fournir de nouvelles données techniques.

Le projet Gagasi de 800 MW, présenté comme le premier parc éolien offshore proposé en Afrique du Sud, accuse un retard après l’arrêt de son étude d’impact environnemental, faute de nouvelles informations techniques des développeurs.

Acer (Africa) Environmental Consultants, chargé de l’évaluation, a indiqué jeudi 17 septembre 2026 que la demande d’autorisation environnementale avait été retirée en 2025. Son directeur général, Dieter Heinsohn, a expliqué à Reuters que ce retrait répondait à une refonte technique de la conception des turbines et non à un problème environnemental.

Lancé en 2022, Gagasi est développé par GenesisHexicon, coentreprise du suédois Hexicon et du sud-africain Genesis Eco-Energy Developments. Le projet est prévu au large de Richards Bay, sur la côte du KwaZulu-Natal, avec une capacité annoncée d’environ 800 MW.

La page du projet publiée par GenesisHexicon le présente toujours comme une installation éolienne offshore destinée à alimenter des ménages et des entreprises de la région. Le développeur y situe le site dans des eaux profondes au large de Richards Bay.

Le retard intervient alors que la Banque mondiale vient de publier un cadre de développement de l’éolien offshore en Afrique du Sud. Cette étude estime à environ 95 GW le potentiel exploitable dans les zones côtières sélectionnées, principalement avec des technologies flottantes.

Selon les estimations citées par la Banque mondiale, un déploiement à grande échelle de l’éolien offshore pourrait générer 6,7 milliards de dollars de salaires dans l’économie sud-africaine d’ici 2050 et réduire de 530 millions de tonnes les émissions de CO2 liées à la production électrique sur les vingt-cinq prochaines années.

Acer a indiqué ne pas connaître le statut actuel du projet après le retrait de la demande. Genesis Eco-Energy a déclaré à Reuters qu’une mise à jour sur Gagasi serait fournie en octobre 2026.