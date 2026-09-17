Les avocats de Sean Combs demandent à quitter son procès à 100 millions

Le cabinet Sher Tremonte demande au juge de quitter le procès en diffamation de Sean Combs. Le rappeur conteste sa version du conflit d’honoraires.

Le cabinet qui représente Sean « Diddy » Combs dans son procès en diffamation à 100 millions de dollars demande à un juge fédéral de New York l’autorisation de se retirer. Il invoque des honoraires impayés et une rupture de communication, deux affirmations contestées par le rappeur.

Dans une requête déposée devant le tribunal, l’avocat Michael Tremonte affirme que son cabinet, Sher Tremonte, n’a reçu aucun paiement depuis plus de six mois. Il soutient aussi que Sean Combs a refusé de rencontrer ses conseils civils pendant quatre mois, rendant la poursuite de leur mission particulièrement difficile.

Ces éléments restent la version présentée par les avocats au juge. Sean Combs, par la voix de son représentant, affirme avoir décidé de changer de conseil après avoir reçu des factures qu’il juge excessives et non approuvées. Son entourage présente l’affaire comme un différend commercial sur les honoraires.

Le litige remonte à janvier 2025. Le fondateur de Bad Boy Records a poursuivi Courtney Burgess, l’avocate Ariel Mitchell et Nexstar Media après la diffusion, sur NewsNation, d’accusations qu’il qualifie de fausses. Il réclame 100 millions de dollars de dommages-intérêts.

Une autre pièce versée au dossier indique que les parties pourraient envisager une médiation ou une conférence de règlement. Au 16 septembre 2026, le juge n’avait pas encore statué sur la demande de retrait.