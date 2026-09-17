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Inter Miami: Lionel Messi décroche un 49è trophée en carrière

Lionel Messi continue d’enrichir un palmarès hors norme. Le capitaine de l’Inter Miami a remporté mercredi la Coupe des Campeones après la victoire de son équipe contre Cruz Azul (2-0), décrochant ainsi le 49e trophée de sa carrière.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @AFP
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Lionel Messi n’en finit plus d’écrire l’histoire. À 39 ans, l’attaquant argentin a ajouté une nouvelle ligne à son immense palmarès en remportant la Coupe des Campeones avec l’Inter Miami. Le club floridien s’est imposé 2-0 face à Cruz Azul en finale. Messi a participé directement au succès en inscrivant l’un des deux buts de son équipe, tandis que Casemiro a également trouvé le chemin des filets.

Cette nouvelle consécration permet à Messi de porter à 49 le nombre de trophées remportés au cours de sa carrière professionnelle. L’Argentin a connu le succès avec chacun des trois clubs européens et américains pour lesquels il a évolué : le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami.

Les 49 trophées de Lionel Messi

  • 10 Liga
  • 8 Supercoupes d’Espagne
  • 7 Coupes du Roi
  • 4 Ligues des champions
  • 3 Supercoupes de l’UEFA
  • 3 Coupes du monde des clubs
  • 2 Ligue 1
  • 2 Copa América
  • 1 Coupe du monde
  • 1 Finalissima
  • 1 médaille d’or olympique
  • 1 Coupe du monde U20
  • 1 Supercoupe de France
  • 1 Coupe de la Ligue
  • 1 Supporters’ Shield
  • 1 titre de la Conférence Est de MLS
  • 1 Coupe MLS
  • 1 Coupe des Campeones
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