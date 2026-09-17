Inter Miami: Lionel Messi décroche un 49è trophée en carrière
Lionel Messi continue d’enrichir un palmarès hors norme. Le capitaine de l’Inter Miami a remporté mercredi la Coupe des Campeones après la victoire de son équipe contre Cruz Azul (2-0), décrochant ainsi le 49e trophée de sa carrière.
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Lionel Messi n’en finit plus d’écrire l’histoire. À 39 ans, l’attaquant argentin a ajouté une nouvelle ligne à son immense palmarès en remportant la Coupe des Campeones avec l’Inter Miami. Le club floridien s’est imposé 2-0 face à Cruz Azul en finale. Messi a participé directement au succès en inscrivant l’un des deux buts de son équipe, tandis que Casemiro a également trouvé le chemin des filets.
Cette nouvelle consécration permet à Messi de porter à 49 le nombre de trophées remportés au cours de sa carrière professionnelle. L’Argentin a connu le succès avec chacun des trois clubs européens et américains pour lesquels il a évolué : le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami.
Les 49 trophées de Lionel Messi
- 10 Liga
- 8 Supercoupes d’Espagne
- 7 Coupes du Roi
- 4 Ligues des champions
- 3 Supercoupes de l’UEFA
- 3 Coupes du monde des clubs
- 2 Ligue 1
- 2 Copa América
- 1 Coupe du monde
- 1 Finalissima
- 1 médaille d’or olympique
- 1 Coupe du monde U20
- 1 Supercoupe de France
- 1 Coupe de la Ligue
- 1 Supporters’ Shield
- 1 titre de la Conférence Est de MLS
- 1 Coupe MLS
- 1 Coupe des Campeones
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