Manon Tanti en colère contre son époux Julien Tanti

Julien et Manon Tanti, figures bien connues des téléspectateurs et des réseaux sociaux français, se retrouvent au cœur d’un épisode dramatique à Dubaï après le début des bombardements annoncés le 28 février 2026 et l’escalade de début mars. Le couple, installé aux Émirats arabes unis avec leurs enfants, a dû gérer l’urgence alors que leur famille se trouvait partiellement séparée entre la ville et la Thaïlande.

Très présents sur les plateformes sociales depuis leurs débuts en télé-réalité, Julien Tanti et Manon Marsault (Tanti) ont construit une carrière d’influenceurs après des passages dans plusieurs programmes de télévision. Leur vie familiale et professionnelle est aujourd’hui liée à Dubaï, où ils résident avec leurs enfants, Tiago et Angelina, et où se trouvent également de nombreux autres créateurs de contenu français.

Au moment de l’escalade des frappes, le couple se trouvait en tournage en Thaïlande, tandis que leurs enfants étaient restés à Dubaï chez une proche amie de Manon, selon les informations disponibles. Les Tanti ont pu regagner Dubaï à bord d’un vol opéré avant la fermeture des couloirs aériens, ont indiqué des sources proches du dossier.

Retombées de l’offensive et réactions dans le cercle des influenceurs

L’offensive menée par l’Iran contre les Émirats arabes unis a été présentée comme une riposte à une attaque antérieure visant l’Iran et attribuée aux États-Unis et à Israël, selon les éléments rapportés dans la couverture médiatique de l’événement. Dubaï, métropole économique et pôle d’attraction pour de nombreux influenceurs français, est apparue comme une des zones touchées par les frappes, provoquant des témoignages directs de résidents et de célébrités locales.

Parmi ces témoignages, la personnalité Mediasociale Maëva Ghennam a diffusé une vidéo relayée par la presse, décrivant la peur ressentie et les dégâts visibles dans certains quartiers. Le récit de Maëva s’ajoute aux nombreux retours d’habitants et de résidents étrangers qui documentent la situation depuis l’intérieur de la ville.

Pour Julien et Manon Tanti, l’événement a ravivé l’attention médiatique sur leur situation familiale et leur statut de personnalités publiques vivant hors de France. Leur retour précipité à Dubaï, après avoir appris que leurs enfants étaient restés sur place, illustre les difficultés liées à la résidence à l’étranger lors d’une crise régionale majeure.

Les origines publiques du couple remontent à la télé-réalité : Manon a fait ses débuts dans L’île des vérités et Julien dans Les Marseillais, avant que leurs trajectoires ne se croisent sur le programme Moundir et les apprentis aventuriers diffusé sur W9. Leur relation, officialisée à l’antenne, a ensuite donné lieu à des formats dédiés, notamment Manon+Julien : Le Mariage en 2019.

Sur le plan médiatique, le couple s’est construit une image publique marquée par des disputes et des réconciliations souvent filmées. Un exemple notable remontant à 2023 concerne la deuxième saison des Cinquante sur W9, où Manon a exprimé une vive colère envers Julien lors d’un incident relayé par les caméras. Les deux protagonistes sont ensuite apparus se réconcilier à l’écran dans la continuité du programme.

Les informations relatives à la situation des Tanti à Dubaï et à leurs déplacements proviennent des reportages et témoignages publiés par la presse people et les réseaux sociaux.