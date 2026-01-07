Manifestations en Iran : un hôpital de Téhéran touché «involontairement» par du gaz lacrymogène, selon l’agence officielle
Un hôpital de Téhéran a été accidentellement atteint par du gaz lacrymogène mardi 6 janvier, lors d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre au dixième jour de contestation en Iran, rapporte l’agence Isna. Selon l’agence, le gaz a été utilisé «pour disperser la foule» dans la ruelle adjacente à l’hôpital Sina, situé dans le centre de la capitale, et des images devenues virales sur les réseaux sociaux montrent l’incident. L’Université des sciences médicales de Téhéran, citée par Isna, précise que «le réflexe naturel des manifestants a été d’éloigner (le gaz)» et que, de ce fait, «une partie de ces substances s’est involontairement dirigée vers l’hôpital».
