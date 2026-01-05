Accueil En Brève Manifestations en Iran : Téhéran accuse Israël de vouloir saper l’unité nationale

Le lundi 5 janvier, l’Iran a accusé Israël de chercher à «saper l’unité nationale» après que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu s’est dit «solidaire du combat» du peuple iranien dans le cadre d’un mouvement de contestation. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire à laquelle assistait l’AFP, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, a dénoncé «le régime sioniste (Israël)» comme «déterminé à exploiter la moindre occasion pour semer la division et saper notre unité nationale» et a estimé que «les déclarations du Premier ministre du régime sioniste et de certains responsables américains radicaux ne sont rien d’autre qu’une incitation à la violence».