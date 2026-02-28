Manchester United: le Barça lève l’option d’achat pour Marcus Rashford

Le Barça aurait validé le transfert définitif de Marcus Rashford pour 30 millions d’euros, convaincu par les performances de l’attaquant anglais cette saison.

Le feuilleton Marcus Rashford semble toucher à sa fin. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait trouvé un accord définitif avec Manchester United pour lever l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros. Le montant serait réglé en plusieurs échéances de 10 millions d’euros.

Le club catalan aurait également finalisé les modalités contractuelles avec l’attaquant anglais de 28 ans afin de prolonger son aventure au Camp Nou au-delà de la saison en cours. Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt, après avoir été mis à l’écart par son entraîneur à Manchester, Ruben Amorim, Rashford a su relancer sa carrière en Catalogne. Sous les ordres d’Hansi Flick, l’international anglais a retrouvé des couleurs, compilant 10 buts et 13 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues.

Cette avancée intervient alors que Xavier Vilajoana, candidat à la présidence du Barça, avait récemment exprimé des réserves quant à la capacité du club à boucler définitivement l’opération cet été. Les dirigeants blaugrana semblent désormais avoir dissipé les incertitudes.





