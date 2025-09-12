Manchester United: André Onana file en prêt à Trabzonspor

En difficulté à Manchester United, André Onana va poursuivre la saison à Trabzonspor alors que le club turc a signé le gardien camerounais sous la forme d’un prêt d’un an.
Manchester United a officialisé jeudi le départ en prêt d’Andre Onana vers Trabzonspor pour la saison 2025-2026.
Le gardien camerounais, arrivé à Old Trafford à l’été 2023 en provenance de l’Inter Milan, a disputé 102 rencontres sous le maillot des Red Devils. Âgé de 29 ans, il a notamment contribué à la victoire en FA Cup face à Manchester City (2-1) à Wembley.
Le club mancunien a confirmé l’opération à quelques jours du derby face aux Citizens et a adressé ses vœux de réussite à son portier dans sa nouvelle aventure en Turquie.
