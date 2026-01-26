Mamelodi Sundowns vs Sekhukhune en rattrapage de la Premiership Betway J10

Match en retard de la 10e journée de la Betway Premiership, Mamelodi Sundowns affrontera Sekhukhune le 27 janvier à 17h30 GMT. Leader du championnat avec 29 points, Sundowns retrouve le championnat deux jours après sa sortie continentale en Coupe CAF où ils ont obtenu un match nul 2-2 contre Al-Hilal. Sekhukhune, cinquième avec 26 points, arrive de son côté sur un nul 0-0 face à Orlando Pirates et cherchera à réduire l’écart avec le sommet.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Mamelodi Sundowns pointe en tête du classement de la Premiership sud-africaine avec 29 points à mi-parcours du championnat. L’équipe a joué sur le continent le week-end précédent et a ramené un score de 2-2 contre Al-Hilal en Coupe CAF, sortie qui précède de deux jours cette rencontre de rattrapage. Le club détient par ailleurs un autre match en retard dans le calendrier du championnat.

Sekhukhune, installé à la cinquième place avec 26 points, a conclu sa dernière sortie nationale sur un nul vierge contre Orlando Pirates (0-0). Le club se présente à ce match de rattrapage dans l’optique de réduire l’écart au classement avec le leader et de capitaliser sur sa série de rencontres récentes.

Contexte et enjeux sportifs

La rencontre programmée le 27 janvier correspond à un match reporté de la 10e journée du championnat sud-africain, la Betway Premiership. Le coup d’envoi est fixé à 17h30 GMT. Pour Mamelodi Sundowns, il s’agit d’enchaîner en championnat après une confrontation continentale marquée par un nul face à Al-Hilal, résultat obtenu deux jours avant ce rendez-vous. Le club possède aussi une rencontre en retard supplémentaire dans le calendrier de la compétition nationale.

Du côté de Sekhukhune, la formation arrive à ce match de rattrapage forte d’un dernier résultat nul contre Orlando Pirates. Classée cinquième avec 26 points, l’équipe aborde cette affiche avec l’objectif, selon les faits de ses performances récentes, de réduire l’écart avec le leader. Le différentiel de points entre les deux formations est de trois unités, Sundowns disposant d’un match en moins à jouer.

À mi-parcours du championnat sud-africain et après les rencontres déjà disputées, aucune équipe ne s’est encore clairement détachée comme candidate incontestée au titre, selon l’état du classement. Le calendrier de la Premiership inclut plusieurs rencontres reportées à rattraper, ce qui maintient des effets possibles sur la hiérarchie des clubs au terme de cette phase.