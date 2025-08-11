Mali: vague d’arrestations dans l’armée, deux généraux parmi les interpellés

Depuis le 7 août 2025, les autorités maliennes mènent une vaste opération d’arrestations au sein des forces armées. Selon l’Agence France-Presse (AFP), au moins 37 militaires, dont deux généraux, sont actuellement détenus.

Parmi les hauts gradés arrêtés figurent la générale de brigade Nema Sagara, membre de l’état-major de l’Armée de l’air, et le général Abass Dembélé, ancien commandant dans le nord du pays et ex-gouverneur de la région de Mopti, relevé récemment de ses fonctions par la junte. Apprécié par ses troupes, ce dernier est considéré comme une figure influente dans l’armée malienne.

D’après un officier supérieur proche des autorités de transition, ces militaires auraient « voulu déstabiliser la transition » et ont été placés aux arrêts conformément au règlement militaire. Aucune déclaration officielle n’a pour l’heure été publiée par le gouvernement.

La vague d’interpellations se poursuit: le 10 août, deux autres militaires ont été arrêtés à leur domicile à Bamako. Leurs familles, tout comme celles des précédents détenus, disent être sans nouvelles d’eux.

Ces arrestations divisent l’opinion publique. Certains y voient la neutralisation d’une véritable menace contre la transition, tandis que d’autres soupçonnent une manœuvre destinée à écarter des officiers jugés gênants. « S’agit-il d’une réalité ou d’un montage ? », interroge un homme politique malien cité par l’AFP.

L’opération intervient dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Au pouvoir depuis le coup d’État d’août 2020, la junte est confrontée à la persistance de la menace des groupes armés, à la pression internationale et aux attentes liées à un retour à un régime civil.