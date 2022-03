Mali: « toute personne qui se met au travers de la sécurité de la population, nous allons la combattre »

Alors que la France et l’Union européenne ont condamné la suspension des médias français France24 et RFI, le chef d’Etat-major des armées maliennes, le Général de Brigade, Oumar Diarra, a assuré que l’armée n’a rien à cacher. Le gouvernement malien a suspendu les médias français France24 et RFI sur le territoire du Mali en protestation […]

