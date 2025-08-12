Mali: l’ex-Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue

À Bamako, l’ancien Premier ministre malien Choguel Maïga et plusieurs de ses anciens collaborateurs sont en garde à vue depuis ce mardi 12 août 2025.

Le pôle économique et financier de Bamako a procédé ce mardi 12 août à l’interpellation de l’ancien chef du gouvernement malien, Choguel Maïga. Plusieurs de ses ex-collaborateurs ont également été conduits dans les locaux de cette unité spécialisée dans la lutte contre la corruption et les infractions économiques.

D’après les informations recueillies par le correspondant régional de RFI, Serge Daniel, les enquêteurs cherchent à faire la lumière sur des accusations de détournements de deniers publics qui remonteraient à la période où Choguel Maïga dirigeait la primature. Les auditions se déroulent dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte depuis plusieurs semaines.

L’ancien Premier ministre, nommé en juin 2021 par les autorités de transition, avait quitté ses fonctions après un remaniement gouvernemental. Il avait été une figure centrale du gouvernement de transition et un proche allié des autorités militaires alors au pouvoir.

Aucune communication officielle n’a, pour l’heure, été faite par le parquet ou les autorités judiciaires sur les faits précis reprochés.