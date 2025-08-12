PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Mali: l’ex-Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue

Mali: l’ex-Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue

Politique
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Le Premier ministre Choguel MaiÌˆga
Choguel Maiga, nommé premier ministre de transition, assiste à la cérémonie d’investiture du colonel Assimi Goita, le nouveau président par intérim, à Bamako, au Mali, le 7 juin 2021 © AMADOU KEITA/REUTERS
- Publicité-

À Bamako, l’ancien Premier ministre malien Choguel Maïga et plusieurs de ses anciens collaborateurs sont en garde à vue depuis ce mardi 12 août 2025.

Le pôle économique et financier de Bamako a procédé ce mardi 12 août à l’interpellation de l’ancien chef du gouvernement malien, Choguel Maïga. Plusieurs de ses ex-collaborateurs ont également été conduits dans les locaux de cette unité spécialisée dans la lutte contre la corruption et les infractions économiques.

D’après les informations recueillies par le correspondant régional de RFI, Serge Daniel, les enquêteurs cherchent à faire la lumière sur des accusations de détournements de deniers publics qui remonteraient à la période où Choguel Maïga dirigeait la primature. Les auditions se déroulent dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte depuis plusieurs semaines.

L’ancien Premier ministre, nommé en juin 2021 par les autorités de transition, avait quitté ses fonctions après un remaniement gouvernemental. Il avait été une figure centrale du gouvernement de transition et un proche allié des autorités militaires alors au pouvoir.

Aucune communication officielle n’a, pour l’heure, été faite par le parquet ou les autorités judiciaires sur les faits précis reprochés.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Cameroun

Emmanuel Macron reconnaît la guerre menée par la France au Cameroun et le rôle dans la mort de Ruben Um Nyobé

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire: l’ex-1er ministre Patrick Achi renonce à sa nationalité française à 3 mois de la présidentielle

Bénin

Lancement à Parakou de la campagne nationale d’orientation des nouveaux bacheliers 2025

Bénin

Bénin: arrestation d’un tiktokeur pour aveux publics de cybercriminalité

Bénin

Opération « Faucon pèlerin »: la police républicaine démantèle 3 ghettos et interpelle plusieurs individus à Malanville

Bénin

Bénin: Guy Dossou Mitokpè recadre Janvier Yahouédéou après de nouvelles attaques contre Boni Yayi

Bénin

Fraude au pesage: des agents de la SIRAT lourdement condamnés

Bénin

Bénin: libéré sous caution, Méryl Djokouin reste en prison pour défaut de paiement

Monde

États-Unis: Donald Trump ordonne le déploiement de la Garde nationale à Washington

Bénin

Bénin: un marché spécialisé pour le charbon et le pétrole bientôt construit

VOIR TOUS LES FLASHS