Mali : le passeport AES passe sous contrôle de la société chinoise EMPTECH

Le Mali franchit une nouvelle étape dans sa modernisation administrative et sa souveraineté numérique avec la mise en service du passeport électronique AES, désormais produit par la société chinoise EMPTECH. Ce document de voyage moderne répond aux standards internationaux de sécurité et succède au système précédemment géré par la société française IDEMIA.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Fondée en 1995 et basée à Shenzhen, EMPTECH est spécialisée dans les documents d’identité et les solutions biométriques. Présente dans plus de 60 pays, elle a notamment fourni le système de passeports électroniques du Burkina Faso et développé des solutions d’identification nationale en Afrique et en Asie. L’entreprise emploie près de 1 000 ingénieurs et techniciens, dont 40 % dédiés à la recherche et au développement.

La transition vers EMPTECH survient après un différend en 2023 entre le Mali et IDEMIA, lié au refus de transférer certaines données techniques et biométriques, ce qui avait soulevé des questions de souveraineté numérique et contribué au report partiel des élections générales prévues en 2024.

À lire aussi : Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le consulat du Bénin à Abidjan appelle ses ressortissants à la prudence

Le nouveau passeport AES, lancé en 2025, s’inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser les titres de voyage et d’aligner le Mali sur les normes de l’OACI. Pour assurer une transition technique optimale, le Ministère de la Sécurité a suspendu temporairement l’enrôlement : le service standard depuis le 11 octobre et le service premium depuis le 16 octobre, avec une reprise prévue au plus le 25 octobre 2025.

Les tarifs du passeport ont été révisés : 45 000 FCFA pour la formule standard et 90 000 FCFA pour le service sur place, une baisse par rapport aux prix précédents. Ces mesures s’inscrivent dans la politique de rationalisation et de modernisation administrative, visant à garantir sécurité, fiabilité et accessibilité.

Avec EMPTECH, le Mali affirme sa volonté de disposer d’une infrastructure d’identification souveraine et techniquement indépendante, tout en diversifiant ses partenariats stratégiques dans le domaine de la technologie et de la sécurité.