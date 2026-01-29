Mali : Koulouba remet la Grand-Croix à Traoré et Tiani

Au Palais de Koulouba, siège du pouvoir malien, la Confédération des États du Sahel (AES) a affiché, ce jour, une marque visible de solidarité entre ses membres : le président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, a décoré ses homologues du Burkina Faso et du Niger, à l’occasion de la deuxième session ordinaire du Collège des Chefs d’État de l’AES.

Les distinctions remises étaient solennelles : le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’État burkinabè, et le général d’armée Abdourahamane Tiani, président du Niger, ont été élevés à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Mali, à titre étranger. Selon le communiqué officiel, cette haute décoration récompense leur engagement en faveur de la souveraineté des États sahéliens, la solidarité renforcée entre pays partenaires et le soutien aux mécanismes de coopération au sein de la Confédération.

Au-delà du cérémonial, les autorités ont présenté cet acte comme la traduction d’un alignement politique et stratégique entre dirigeants de l’AES. La remise des insignes intervient dans un contexte régional complexe, marqué par des défis sécuritaires, économiques et institutionnels que la Confédération entend traiter par une coordination accrue entre ses membres.

Déroulement des travaux et points abordés

Après la cérémonie protocolaire, les trois présidents ont conduit une session de travail à huis clos élargie. Y ont été conviés le Premier ministre du Mali, des ministres et des responsables administratifs et institutionnels des trois pays. Les échanges se sont concentrés sur l’état d’avancement des chantiers confédéraux et sur les dispositifs susceptibles d’être renforcés pour améliorer l’action collective.

Le compte rendu officiel précise que les discussions ont porté sur les mécanismes institutionnels de la Confédération, sans détailler pour l’heure les mesures précises envisagées. Les participants ont passé en revue les projets en cours et les étapes de mise en œuvre, tout en évaluant les ressources et capacités nécessaires pour traduire des orientations communes en actions concrètes sur le terrain.

La séance publique a été suivie d’un huis clos restreint, réservé aux chefs d’État. Cette séquence a été dédiée, selon la communication rendue publique, à des échanges stratégiques visant l’examen des orientations majeures de l’AES. Aucune annonce chiffrée ni calendrier détaillé n’a été diffusé à l’issue de ces réunions, la présidence malienne se contentant de souligner la volonté de poursuivre la coordination entre les États membres.

Dans les communiqués distribués sur place, la symbolique de la décoration et la densité des échanges ont été présentées comme le reflet d’une volonté politique d’unité et de coopération structurelle entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger