PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Malawi: le président sortant Chakwera concède sa défaite à Peter Mutharika

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Gaza : l’Italie dépêche la frégate Virginio Fasan pour d’éventuels secours

Royaume-Uni: un homme arrêté après la cyberattaque qui a perturbé plusieurs aéroports européens

L’intersyndicale : pas de réponse claire du Premier ministre aux travailleurs

Trump sur l’Ukraine ravive l’espoir de faire pression sur la Russie, selon Berlin

Le Kremlin : le rapprochement avec Washington donne des résultats quasi nuls

Typhon Ragasa s’abat sur le sud de la Chine

Reconnaissance de la Palestine par le Japon : bientôt actée

De retour à la télé, Jimmy Kimmel qualifie d’«anti-américain» un gouvernement menaçant un artiste

Macron rencontrera mercredi le président iranien à l’ONU sur le nucléaire

Frappes dans les Caraïbes : le président colombien réclame des poursuites pénales contre Donald Trump

VOIR TOUS LES FLASHS

Le président sortant Lazarus Chakwera a reconnu, mercredi 24 septembre, sa défaite à la présidentielle du 16 septembre, ouvrant la voie au retour au pouvoir de l’ancien chef de l’État Peter Mutharika. Dans une allocution télévisée, Chakwera a salué le travail de la Commission électorale tout en demandant que les irrégularités constatées dans certains districts fassent l’objet d’un examen « complet et transparent ». Il a par ailleurs indiqué avoir appelé son adversaire « pour lui souhaiter bonne chance » quelques heures avant la proclamation officielle des résultats.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!