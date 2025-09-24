Malawi: le président sortant Chakwera concède sa défaite à Peter Mutharika

Le président sortant Lazarus Chakwera a reconnu, mercredi 24 septembre, sa défaite à la présidentielle du 16 septembre, ouvrant la voie au retour au pouvoir de l’ancien chef de l’État Peter Mutharika. Dans une allocution télévisée, Chakwera a salué le travail de la Commission électorale tout en demandant que les irrégularités constatées dans certains districts fassent l’objet d’un examen « complet et transparent ». Il a par ailleurs indiqué avoir appelé son adversaire « pour lui souhaiter bonne chance » quelques heures avant la proclamation officielle des résultats.