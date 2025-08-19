Malanville: un passager interpellé avec 790 cartons de tramadol à bord d’un bus

PAR PAYS
Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août 2025, la police de l’arrondissement de Malanville a procédé à une saisie majeure de produits illicites. Selon les informations publiées sur les canaux digitaux de la Police républicaine, un individu a été arrêté alors qu’il transportait 790 cartons de tramadol soigneusement dissimulés dans deux grands sacs de voyage.

L’opération a été déclenchée après qu’une source anonyme a alerté les forces de l’ordre sur la présence d’un passager suspect à bord d’un bus en provenance de Parakou et à destination de Malanville. Dépêchée sur place, une équipe du commissariat a intercepté le suspect dès son arrivée à la gare routière.

La fouille des bagages, effectuée en présence de l’intéressé, a permis de découvrir la cargaison prohibée. Lors de son audition, le mis en cause a affirmé qu’il convoyait les produits pour le compte d’un contact basé à Malanville.

Les cartons saisis ont été placés sous scellés et remis au procureur de la République. Quant au suspect, il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours afin de démanteler le réseau derrière ce trafic et identifier d’éventuels complices.

