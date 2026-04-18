Mali : Le family office de Gagan Gupta investit 120 millions USD pour relancer l’exploitation aurifère

Le family office de l’homme d’affaires indien Gagan Gupta injecte 120 millions de dollars (environ 66,75 milliards FCFA) dans le développement d’une seconde mine d’or au Mali, via un accord de financement structuré annoncé par Bloomberg. Ce financement, destiné au projet de Sanankoro dans le sud du pays, s’inscrit dans un contexte de tensions récurrentes entre l’État malien et plusieurs grands groupes miniers internationaux.

Selon les termes rapportés, l’opération est mise en œuvre par Eagle Eye Asset Holdings, véhicule d’investissement de Gagan Gupta, et prend la forme d’un contrat de « streaming ». Ce mécanisme permet à l’investisseur d’acquérir approximativement 30 % de la production future d’or du site à un prix fixé à l’équivalent de 20 % du cours spot, fournissant ainsi des liquidités immédiates à l’exploitant pour accélérer la mise en production après obtention des permis.

Cora Gold, la société détentrice des droits du projet Sanankoro, a indiqué que ce type d’appui financier « devrait accélérer sensiblement le calendrier de construction une fois les permis obtenus », mettant en avant l’effet de levier des financements alternatifs dans des environnements perçus comme à risque.

Un investisseur qui consolide une présence africaine diversifiée

Cette opération s’inscrit dans une stratégie d’expansion continentale menée par Gagan Gupta, par ailleurs dirigeant d’Arise Integrated and Industrial Platforms et ancien cadre du groupe Olam. Eagle Eye renforce ainsi une empreinte déjà présente sur plusieurs projets miniers en Afrique, couvrant notamment l’or en Sierra Leone, la bauxite au Cameroun, le cuivre en Zambie et le minerai de fer en République du Congo.

Au Mali, Eagle Eye est déjà engagée sur le projet Kobada porté par Toubani Resources. La structure finance et soutient ce chantier dont l’entrée en production est attendue prochainement, avec une capacité cible annoncée de 162 000 onces d’or par an.

Par ailleurs, Eagle Eye a accru ses participations au capital des sociétés actives au Mali : le family office détient désormais 29,9 % de Cora Gold et 33,8 % de Toubani Resources, selon les informations communiquées par les parties impliquées.

L’annonce intervient alors que les autorités de transition au Mali ont mené, ces dernières années, une série de réformes du code minier et engagé des négociations ou des contentieux avec des opérateurs étrangers sur des questions fiscales et de gouvernance. Certaines compagnies comme Resolute Mining et B2Gold ont renégocié leurs accords et maintenu leurs opérations, tandis que le différend avec Barrick Mining a culminé avec la perte provisoire du contrôle du complexe de Loulo-Gounkoto.

Le Mali reste, d’après le Conseil mondial de l’or (World Gold Council), le deuxième producteur d’or du continent africain, position qui continue d’attirer des investisseurs prêts à assumer des primes de risque pour accéder à des ressources aurifères importantes.

Bloomberg est la source principale ayant relayé les détails financiers et techniques de l’accord entre Eagle Eye Asset Holdings et Cora Gold, datés du 17 avril 2026

Eagle Eye détient désormais 29,9 % de Cora Gold et 33,8 % de Toubani Resources