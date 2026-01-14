Malanville: 502 plaquettes de chanvre indien saisies dans un camion de riz

À Malanville, dans le département de l’Alibori, une importante quantité de chanvre indien dissimulée dans un camion de riz a été saisie par les forces de sécurité.

L’opération, menée dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, a conduit à la découverte de 502 plaquettes, soigneusement dissimulées parmi des sacs de riz importés.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule intercepté transportait une cargaison de riz à destination de marchés locaux.

L’attention des agents de sécurité a été attirée par des indices suspects lors du contrôle routier, ce qui a motivé une fouille approfondie du camion. C’est au cours de cette vérification que les plaquettes de chanvre, emballées et camouflées, ont été découvertes.

Aucune arrestation n’a encore été officiellement confirmée par les autorités, mais la procédure judiciaire a été engagée pour identifier les responsables de ce transport illicite et déterminer l’itinéraire exact de provenance de la marchandise prohibée.

Cette nouvelle saisie s’inscrit dans une série d’actions renforcées contre le trafic de drogues dans le nord du pays, région frontière avec le Niger et le Nigeria, où les routes commerciales sont parfois exploitées par des réseaux pour introduire des produits illicites. Les forces de l’ordre ont réaffirmé leur détermination à poursuivre ces interventions, visant à protéger la sécurité publique et à endiguer la circulation de substances interdites.

L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce transport illégal et d’identifier les acteurs impliqués dans cette affaire.