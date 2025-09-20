Malakoff : la justice administrative ordonne le retrait du drapeau palestinien

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné samedi 20 septembre à la mairie de Malakoff, en banlieue parisienne, de retirer le drapeau palestinien apposé sur son fronton, drapeau qui avait été hissé avant la reconnaissance par la France d’un État de Palestine. Il s’agit de la première décision rendue depuis la consigne du ministère de l’Intérieur invitant les préfets à saisir la justice administrative pour s’opposer à l’apposition de drapeaux palestiniens sur les mairies, précise l’Agence France-Presse.