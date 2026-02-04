Maïwenna Goasdoué retrouvée morte en Australie avec toute sa famille

Une famille française retrouvée morte dans leur domicile de Mosman Park, près de Perth : quatre corps ont été découverts vendredi matin dans une maison cossue de cette banlieue de Perth, suscitants des interrogations sur les circonstances du drame et les pressions liées à la prise en charge des deux enfants autistes du foyer.

Les victimes ont été identifiées comme étant Maïwenna Goasdoué, 49 ans, son compagnon Jarrod Clune, 50 ans, et leurs deux fils adolescents, Leon et Otis, âgés de 14 et 16 ans, selon les informations relayées par Paris Match et Le Parisien. C’est une personne chargée d’accompagner les adolescents qui aurait donné l’alerte aux alentours de 8 heures, constatant un message manuscrit à l’entrée indiquant : « Ne pas entrer : appelez la police ». Les secours ont retrouvé, en plus des quatre membres de la famille, les trois animaux domestiques du foyer — deux chiens et un chat — également morts.

Installée en Australie depuis près de vingt ans, Mme Goasdoué était originaire de Morlaix, dans le Finistère ; elle avait poursuivi sa scolarité au lycée Tristan-Corbière avant de s’installer à l’étranger. Son compagnon exerçait notamment comme professeur de surf. Les deux adolescents du foyer étaient décrits comme présentant des troubles autistiques sévères, une donnée centrale dans les premiers éléments rendus publics sur ce dossier.

Enquête, témoignages et prise en charge des enfants

Sur place, les officiers de police ont fait état d’une scène sans signes apparents de lutte ni d’arme retrouvée, ce qui a conduit l’inspectrice Jessica Securo à se montrer prudente dans ses déclarations : « À ce stade, je ne suis pas en mesure de révéler les circonstances du décès de ces personnes », a-t-elle indiqué face à la presse. Les premiers constats ont toutefois conduit les enquêteurs à envisager la piste d’un « drame familial », avec l’hypothèse de l’enchaînement d’un ou plusieurs actes de mort volontaires au sein du foyer.

Un document découvert dans la maison mentionnerait une organisation précise, notamment d’ordre financier, mais son contenu n’a pas été rendu public à ce stade, selon les sources médiatiques qui ont couvert l’affaire.

Des professionnels ayant suivi la famille apportent un éclairage sur le contexte de vie des proches. Maddie Page, assistante sociale impliquée auprès des garçons, a souligné « l’immense amour » et la « résilience » de ce foyer, tout en rappelant les « moments de grande difficulté » rencontrés au quotidien. Des proches cités par la chaîne 9News ont expliqué que l’aide financière et les services fournis par le National Disability Insurance Scheme (NDIS) avaient récemment été réduits, et qu’un épuisement important pesait sur le couple.

Le NDIS a, par voie de communiqué, présenté ses condoléances et indiqué coopérer avec les autorités locales. Le Premier ministre de l’Australie-Occidentale, Roger Cook, a qualifié l’événement de « tragédie inimaginable » dans des déclarations publiques.