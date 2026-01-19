Mairie de Kpomassè: 24 mois de prison requis contre l’ex-secrétaire exécutif Aloukoutou

Un procès pour malversations présumées se tient actuellement autour de la gestion de la mairie de Kpomassè, dans le département de l’Atlantique.

À l’issue des débats, le ministère public a requis une peine de 24 mois d’emprisonnement ferme contre l’ancien secrétaire exécutif, M. Aloukoutou, poursuivi pour des faits qualifiés de détournement de deniers publics et de prévarication.

Selon l’accusation, les faits reprochés à l’ancien cadre municipal portent sur la gestion irrégulière de fonds alloués à des opérations de fonctionnement et de petits travaux. Au cours de l’audience, le procureur a souligné que plusieurs mouvements de trésorerie n’avaient pas été justifiés, et que des dépenses manquaient de pièces comptables probantes, ce qui, selon lui, démontre une violation des règles de bonne gestion administrative et financière.

La défense, pour sa part, a plaidé la bonne foi de son client, arguant que les irrégularités relevées résultaient davantage de failles de procédure interne que d’une volonté délibérée d’enrichissement personnel. Les conseils d’Aloukoutou ont demandé à la Cour de prendre en compte ces éléments et de relativiser la qualification pénale retenue.

À l’issue des plaidoiries, le tribunal doit désormais délibérer avant de rendre son jugement. La peine requise par le ministère public: deux ans d’emprisonnement s’inscrit dans le cadre des textes réprimant les infractions économiques et financières commises par des agents publics.

Une décision qui pourrait servir de signal fort dans la lutte contre la mauvaise gestion des ressources publiques au niveau communal.



