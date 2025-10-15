Madagascar suspendu de toutes les instances et activités de l’Union africaine

En Brève

L’Union africaine a suspendu Madagascar de toutes ses instances et activités, avec effet immédiat et jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel, a annoncé le Conseil paix et sécurité de l’UA au lendemain de la prise de pouvoir par des militaires, qu’il « condamne fermement ». Le Conseil appelle les forces armées à cesser toute ingérence dans la vie politique de la Grande Île et menace d’imposer des sanctions aux personnes impliquées dans le coup d’État militaire. Il exige le rétablissement de l’ordre constitutionnel par la mise en place d’un gouvernement de transition civil et l’organisation d’élections dans les plus brefs délais, préconise l’ouverture d’un dialogue national inclusif et recommande l’envoi d’une délégation sur place, saluant par ailleurs la mission décidée par la Communauté de développement d’Afrique australe.

