Madagascar recentre sa diplomatie sur les besoins des Malgaches, rupture avec l’ancien régime

Le colonel Michaël Randrianirina, à la tête du mouvement Refondation à Madagascar, a quitté Paris dans la soirée du mercredi 25 février 2026, après une courte visite officielle en France.

Au cours de son déplacement, il a été reçu au palais de l’Élysée par le président français Emmanuel Macron le mardi 24 février 2026, rencontre illustrée par un accueil officiel au cœur de la capitale. Cette étape parisienne s’ajoute à une tournée diplomatique internationale récente.

Quelques jours plus tôt, Randrianirina avait été accueilli avec les honneurs à Moscou par le président Vladimir Poutine, signe d’une attention réciproque entre Antananarivo et le Kremlin.

Depuis la chute d’Andry Rajoelina en octobre 2025, le commandant responsable du Corps d’armée chargé du personnel et des services administratifs et techniques a montré des gestes d’ouverture vers la Russie ; pourtant, sa visite à Paris indique que Madagascar cherche à préserver des relations solides avec son partenaire historique européen.

Une stratégie de diplomatie équilibrée

Ces déplacements successifs à Moscou puis à Paris traduisent une volonté de naviguer entre puissances afin de diversifier soutiens et partenariats. Pour Antananarivo, multiplier les interlocuteurs internationaux peut répondre à des enjeux politiques et économiques internes, sans pour autant rompre des liens anciens.

La présence de Randrianirina dans les capitales russe et française intervient dans un contexte délicat pour Madagascar, où les réalignements politiques depuis octobre 2025 suscitent une attention accrue des chancelleries étrangères. Chaque rencontre ouvre la porte à des coopérations potentielles, mais aussi à des lectures différentes de l’orientation future du pays.

La politologue Christiane Rafidinarivo, chercheuse associée au Centre de recherches politiques de Sciences Po, est la Grande invitée Afrique de Sidy Yansané et apporte son éclairage sur ces mouvements diplomatiques et leurs possibles conséquences pour la région.