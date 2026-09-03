Madagascar : l’ancien président du Sénat Richard Ravalomanana condamné à dix ans de travaux forcés

La cour criminelle d'Antananarivo a prononcé une lourde peine de prison contre l'officier supérieur à la retraite pour son rôle dans la répression meurtrière de 2025.

L’ancien président du Sénat malgache, le général à la retraite Richard Ravalomanana, a été condamné le 1er septembre 2026 à dix ans de travaux forcés par la cour criminelle d’Antananarivo. Cette décision judiciaire frappe l’une des figures centrales de l’ancien appareil sécuritaire de la Grande Île, reconnue coupable au terme d’audiences particulièrement suivies dans la capitale.

Les magistrats ont formellement retenu la culpabilité de l’officier supérieur pour complicité de meurtre ainsi que complicité de coups et blessures volontaires. La justice incrimine directement son implication active dans les opérations de répression brutale menées contre les cortèges populaires qui avaient secoué le pays entre septembre et octobre 2025.

Ces vagues de contestation, portées de manière prépondérante par la jeunesse et le collectif de la Gen Z, avaient été marquées par un usage disproportionné de la force létale. Les bilans documentés par les rapports des Nations unies font état d’au moins 22 personnes tuées et d’une centaine d’autres blessées lors des interventions armées.

La tourmente politique issue de ce soulèvement populaire de 2025 avait rapidement précipité l’effondrement de l’exécutif en place. Face à la pression continue de la rue et à la crise généralisée, les événements avaient provoqué la chute et la fuite du président Andry Rajoelina, ouvrant la voie à l’accession au pouvoir du colonel Michaël Randrianirina.

Une décision majeure contestée par la défense

Tandis que des militants et des avocats de manifestants qualifient ce verdict de signal historique contre l’impunité au sommet de l’État, le camp du condamné refuse d’en rester là. L’équipe de défense de Richard Ravalomanana a officiellement formulé des recours judiciaires pour contester la décision de la cour criminelle.