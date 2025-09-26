Madagascar: limogeage annoncé du ministre de l’Énergie après une manifestation contre les coupures d’électricité

Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé, vendredi 26 septembre 2025, le limogeage de son ministre de l’Énergie dans une vidéo diffusée après la manifestation qui a secoué Antananarivo la veille pour protester contre les coupures incessantes d’eau et d’électricité. Ce mouvement, lancé par un appel sur les réseaux sociaux, a été interdit par les autorités et, après sa dispersion, a dégénéré en pillages généralisés. Le chef de l’État, qui s’était rendu à New York cette semaine pour l’Assemblée générale de l’ONU, ne s’était pas exprimé face caméra sur ces événements avant d’enregistrer cette vidéo dans un endroit non identifié.