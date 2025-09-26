PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Madagascar: limogeage annoncé du ministre de l’Énergie après une manifestation contre les coupures d’électricité

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Liban : l’ex-gouverneur de la Banque centrale libéré sous caution

Mélenchon appelle la gauche à voter la motion de censure de LFI après les annonces de Lecornu

Offensive israélienne : MSF suspend ses activités dans la ville de Gaza

Violations de l’espace OTAN : le Kremlin juge «dangereuse» l’idée d’abattre des avions russes

France : trois revenantes de Syrie condamnées à 10–13 ans de prison

France : Lecornu nommera son gouvernement le 1er octobre, avant l’ouverture des travaux parlementaires

Zelensky : l’Ukraine soupçonne la Hongrie de vols de drones de reconnaissance dans son espace aérien

Netanyahu à l’ONU : applaudissements et départs de délégués

Macron propose Jean Castex comme PDG de la SNCF et Marie-Ange Debon à la tête de La Poste

Nucléaire : Téhéran–Moscou, accord de 25 milliards pour des centrales en Iran

VOIR TOUS LES FLASHS

Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé, vendredi 26 septembre 2025, le limogeage de son ministre de l’Énergie dans une vidéo diffusée après la manifestation qui a secoué Antananarivo la veille pour protester contre les coupures incessantes d’eau et d’électricité. Ce mouvement, lancé par un appel sur les réseaux sociaux, a été interdit par les autorités et, après sa dispersion, a dégénéré en pillages généralisés. Le chef de l’État, qui s’était rendu à New York cette semaine pour l’Assemblée générale de l’ONU, ne s’était pas exprimé face caméra sur ces événements avant d’enregistrer cette vidéo dans un endroit non identifié.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!