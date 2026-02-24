Madagascar : le président Randrianirina en visite de travail à Paris

Après un déplacement officiel en Russie qui l’a conduit jusqu’au Kremlin pour une entrevue avec Vladimir Poutine, le colonel Michaël Randrianirina se rendra à Paris mercredi 24 février 2026. Cet entretien à l’Élysée avec le président Emmanuel Macron est qualifié de « visite de travail » par les équipes malgaches et françaises.

Il s’agit de la première visite du chef du mouvement Refondation sur le sol français depuis son accession au pouvoir en octobre 2025. Ce voyage marque donc une étape importante dans les relations bilatérales entre Antananarivo et Paris après plusieurs mois de remaniements politiques à Madagascar.

La succession rapide de rendez‑vous internationaux — Moscou puis Paris — illustre la volonté de la nouvelle direction malgache de diversifier ses partenaires et de mener une politique extérieure active et visible sur la scène mondiale.

Un exercice d’équilibre entre coopération historique et nouveaux partenariats

Sur le plan diplomatique, Antananarivo semble jouer une partition à deux temps : d’un côté, un rapprochement sur les questions de sécurité avec Moscou ; de l’autre, la nécessité de préserver des liens solides avec la France, partenaire ancien et influent dans des domaines civils et économiques. Ce double positionnement vise à tirer parti des ressources et des garanties offertes par chacun des interlocuteurs.

La visite à l’Élysée devrait permettre d’aborder plusieurs sujets prioritaires pour Madagascar : coopération au développement, engagements économiques, et questions de sécurité régionale. Sans confirmation officielle sur l’ordre du jour, les analystes estiment que les discussions porteront autant sur la continuité des projets bilatéraux que sur les attentes réciproques en matière de stabilité politique.

Pour Paris, recevoir le président de la Refondation représente l’occasion de réaffirmer des relations historiques tout en cherchant à clarifier les orientations stratégiques d’Antananarivo. Pour la partie malgache, la série de rencontres internationales de ces dernières semaines constitue un moyen de consolider sa légitimité et d’ouvrir des marges de manœuvre diplomatiques.