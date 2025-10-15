Madagascar : le colonel Randrianirina prêtera serment à la tête de la Refondation vendredi 17 octobre

En Brève

À Madagascar, le colonel Randrianirina prêtera serment en qualité de président de la Refondation de la République de Madagascar ce vendredi 17 octobre. La cérémonie se tiendra au siège de la Haute cour constitutionnelle, dans un « esprit de sobriété », indique un communiqué signé par le colonel Randrianirina et diffusé ce soir sur la page Facebook de la Télévision nationale malagasy.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ