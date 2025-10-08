Madagascar : Andry Rajoelina nomme les premiers membres de son nouveau gouvernement

Le président malgache Andry Rajoelina a nommé mardi les premiers membres de son nouveau gouvernement, en privilégiant le secteur de la sécurité.

Manantsoa Rakotoarivelo Deramasinjaka prend la tête des Forces armées, Andriantsarafara Rakotondrazaka devient ministre délégué à la Gendarmerie nationale et Mandimby Ny Aina Randriambelo est nommé ministre de la Sécurité publique.

En effet, Rajoelina a rappelé que la priorité du gouvernement est la protection des personnes et des biens, ainsi que le rétablissement de l’État de droit. Il a également souligné l’urgence de relancer l’économie, estimant que « le développement a besoin de stabilité ».

Par ailleurs, les nouveaux ministres devront rétablir l’ordre public et lever progressivement le couvre-feu afin de soutenir la reprise du secteur touristique et hôtelier. « J’ai placé ma confiance en vous dans cette lutte pour la sécurité, contre la corruption et pour la protection de la population », a déclaré le chef de l’État, qui attend des résultats rapides pour restaurer la confiance de la population envers les forces de l’ordre.