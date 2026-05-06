Madagascar : Andry Rajoelina, l’ancien président en exil, bientôt devant la justice

La ministre malgache de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a déclaré mardi 5 mai avoir personnellement demandé au président de l’Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, d’inscrire en priorité la mise en accusation de l’ancien président Andry Rajoelina à l’ordre du jour de la session parlementaire ordinaire ouverte le même jour, selon Madagascar-Tribune. « Cette affaire doit être examinée rapidement », a déclaré la garde des Sceaux en marge de la cérémonie d’ouverture à Tsimbazaza, siège du Parlement à Antananarivo.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

La Constitution de la IVe République malgache prévoit, dans ses articles 131 et 133, qu’un ancien président ne peut être poursuivi pour des actes liés à l’exercice de ses fonctions que devant la Haute Cour de Justice (HCJ). La mise en accusation doit au préalable être votée à la majorité des deux tiers de l’Assemblée nationale — soit au moins 110 voix sur 165 députés.

La ministre a évoqué des poursuites pour « usurpation de fonction », estimant qu’Andry Rajoelina n’aurait pas dû exercer la présidence en raison de sa double nationalité franco-malgache. Elle a également mentionné des soupçons de corruption, sans en détailler les contours. En cas d’échec de la procédure parlementaire, Fanirisoa Ernaivo a laissé entendre que d’autres voies judiciaires, y compris au niveau international, restaient envisageables.

L’Assemblée nationale avait déjà écarté en décembre 2025 une demande de mise en accusation de Rajoelina, déposée par la plateforme citoyenne Gen Z Madagascar, selon le site d’information 2424.mg. Seize dossiers de mise en accusation visant d’anciens hauts responsables de l’État sont par ailleurs en attente de vote depuis plusieurs années, selon L’Express de Madagascar, aucun n’ayant jamais abouti devant la HCJ.

La difficulté est politique autant que juridique. La majorité des députés actuels ont été élus en 2019 sous la bannière de la plateforme MAPAR, coalition soutenue par Rajoelina lui-même. Plusieurs observateurs cités par Madagascar-Tribune soulignent la réticence traditionnelle des parlementaires à créer un précédent susceptible de se retourner contre eux.

Un ancien président en exil, déchu de sa nationalité

Andry Rajoelina, 51 ans, a quitté Madagascar le 12 octobre 2025, exfiltré par un avion militaire français selon RFI, après que l’unité d’élite de l’armée CAPSAT s’est ralliée aux manifestations populaires déclenchées fin septembre. Celles-ci, portées par un mouvement de jeunesse baptisé « Gen Z Madagascar », protestaient contre les coupures d’eau et d’électricité, la corruption et la pauvreté.

Le Parlement a voté sa destitution le 14 octobre 2025 et le colonel Michaël Randrianirina, chef du CAPSAT, a été investi président par la Haute Cour constitutionnelle le même jour, promettant des élections sous deux ans. L’Union africaine a suspendu Madagascar de ses instances en réaction à cette prise de pouvoir par la force.

Le 24 octobre 2025, le gouvernement du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a prononcé par décret la déchéance de la nationalité malgache de Rajoelina, invoquant son acquisition de la nationalité française en 2014, confirmée par un décret publié au Journal officiel et authentifié par RFI. L’ancien président résiderait à Dubaï, selon plusieurs médias malgaches et Africa24 TV. La France, qui n’a pas commenté son exfiltration, n’extrade pas ses ressortissants.

Au-delà du dossier Rajoelina, la session ordinaire ouverte mardi doit durer environ deux mois. Les députés doivent examiner la loi de finances rectificative pour 2026, le budget de la refonte de la liste électorale et celui de la concertation nationale prévue par le régime de transition, selon 2424.mg. Le gouvernement a également soumis un projet de loi sur la communication médiatisée et un autre sur l’accès à l’information publique.

La résolution de mise en accusation nécessite 110 voix sur 165 députés. La session doit s’achever début juillet.