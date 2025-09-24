Macron rencontrera mercredi le président iranien à l’ONU sur le nucléaire

PAR PAYS
Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi qu’il rencontrerait mercredi 24 septembre à New York le président iranien Massoud Pezeshkian, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, pour aborder le dossier du nucléaire iranien. « Les prochaines heures seront déterminantes : soit l’Iran fait un geste et se réengage dans un chemin de paix et de responsabilité, soit les sanctions devront s’appliquer », a prévenu le chef de l’État, soulignant l’alternative entre une reprise des engagements et l’activation de mesures coercitives.

