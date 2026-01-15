Macron réclame 36 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2030 pour accélérer le réarmement
Le président Emmanuel Macron a appelé à des « efforts » pour « être puissants dans ce monde si brutal » en présentant ce jeudi ses vœux aux Armées. Ce rendez-vous très attendu intervient alors que la France demeure en quête d’un budget pour 2026, sur fond de tensions géopolitiques — y compris transatlantiques — et de besoins militaires croissants.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires