Macron réclame 36 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030 pour accélérer le réarmement

Le président Emmanuel Macron a appelé à des « efforts » pour « être puissants dans ce monde si brutal » en présentant ce jeudi ses vœux aux Armées. Ce rendez-vous très attendu intervient alors que la France demeure en quête d’un budget pour 2026, sur fond de tensions géopolitiques — y compris transatlantiques — et de besoins militaires croissants.