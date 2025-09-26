Macron propose Jean Castex comme PDG de la SNCF et Marie-Ange Debon à la tête de La Poste

L’Élysée a annoncé vendredi 26 septembre que le président de la République, Emmanuel Macron, propose de nommer Jean Castex, actuel PDG de la RATP et ancien Premier ministre, à la présidence de la SNCF, et Marie-Ange Debon, présidente de Keolis, à la tête du conseil d’administration de La Poste. La Présidente de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ont été saisis de ces projets de nomination afin que la commission compétente de chaque assemblée se prononce dans les conditions prévues par la Constitution, précise le communiqué.