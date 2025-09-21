PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Macron : pas d’ambassade en Palestine sans libération des otages à Gaza

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

La République dominicaine signale une frappe américaine contre un bateau de drogue

Benyamin Netanyahu veut étendre la colonisation en Cisjordanie occupée

Frappe israélienne au sud du Liban : trois enfants parmi au moins cinq morts

Israël rejette la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien, le Hamas y voit une victoire

Netanyahu : la paix avec la Syrie et le Liban est possible

Le ministre israélien Itamar Ben Gvir appelle à l’annexion de la Cisjordanie

Sabastian Sawe s’impose au marathon de Berlin

Pakistan: la police retrouve trois corps mutilés de femmes transgenres

Mondiaux d’athlétisme : le Botswana de Letsile Tebogo sacré sur le 4×400 m devant les Américains

L’armée israélienne : deux tirs depuis Gaza, un projectile intercepté

VOIR TOUS LES FLASHS

La France pose comme condition à l’ouverture d’une ambassade en Palestine la libération des otages retenus à Gaza par le Hamas, a déclaré le président Emmanuel Macron dans un entretien diffusé dimanche sur la chaîne américaine CBS. Dans cet entretien enregistré jeudi, il a affirmé en anglais : « Leur libération est une condition claire avant que nous ouvrions une ambassade. » La position de Paris intervient à la veille d’un sommet prévu lundi 22 septembre au siège des Nations unies à New York, où la France doit officiellement reconnaître l’État palestinien aux côtés d’une dizaine d’autres pays.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!