Macron : pas d’ambassade en Palestine sans libération des otages à Gaza

La France pose comme condition à l’ouverture d’une ambassade en Palestine la libération des otages retenus à Gaza par le Hamas, a déclaré le président Emmanuel Macron dans un entretien diffusé dimanche sur la chaîne américaine CBS. Dans cet entretien enregistré jeudi, il a affirmé en anglais : « Leur libération est une condition claire avant que nous ouvrions une ambassade. » La position de Paris intervient à la veille d’un sommet prévu lundi 22 septembre au siège des Nations unies à New York, où la France doit officiellement reconnaître l’État palestinien aux côtés d’une dizaine d’autres pays.