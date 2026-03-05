M. Pokora raconte que son grand‑père atteint d’Alzheimer l’a quitté subitement

M. Pokora, figure majeure de la pop française, a raconté dans l’émission En aparté en avril 2025 l’épreuve familiale qu’a représentée la maladie d’Alzheimer pour sa famille, en particulier pour son grand-père. Dans cet entretien, l’artiste évoque des souvenirs d’adolescence et l’impact émotionnel de la perte progressive de la mémoire sur les relations familiales.

Découvert en 2003 dans l’émission Popstars au sein du groupe Linkup, Matthieu Tota, connu sous le nom de scène M. Pokora, a rapidement entamé une carrière solo marquée par des succès populaires. Il a enchaîné les tubes comme « Juste une photo de toi » et « Cette année-là », multiplié les tournées et diversifié ses activités artistiques, participant notamment à la première saison de Danse avec les stars et aux spectacles des Enfoirés.

Sur le plan personnel, l’artiste partage la vie de la chanteuse et comédienne Christina Milian ; le couple est parent de deux enfants, Isaiah et Kenna, nés respectivement en 2020 et 2021. Côté projets, M. Pokora a poursuivi ses sorties musicales, avec notamment l’album Adrénaline en 2025 et une tournée annoncée pour présenter ses nouvelles créations au public.

Souvenirs d’enfance et regard sur la maladie d’Alzheimer

Lors de son intervention sur Canal+ dans En aparté, M. Pokora est revenu sur une période difficile de sa jeunesse marquée par la dégradation des fonctions cognitives de son grand-père. L’artiste a relaté des moments précis où le comportement de son aïeul avait changé, marquant une rupture dans leurs échanges habituels.

Il se souvient qu’à l’adolescence, lorsque la mémoire de son grand-père « commençait à foutre le camp », ce dernier a commencé à le vouvoyer, geste perçu par le chanteur comme une distance nouvelle et douloureuse. Lors d’un repas de famille, son grand-père ne l’a pas reconnu et lui a adressé un « Bonjour, vous allez bien ? », comme à un inconnu, un souvenir qu’il situe à l’âge d’environ 14 ou 15 ans.

Ces épisodes ont profondément touché M. Pokora. Il a décrit la souffrance liée au fait de voir « petit à petit la personne qu’on connaît s’effacer, mais dans le même corps », une expérience qu’il qualifie de difficile à vivre pour les proches. Il a aussi souligné que l’accompagnement d’un proche atteint d’Alzheimer est éprouvant pour l’entourage.

La maladie d’Alzheimer, qui provoque une détérioration progressive des capacités mnésiques et des fonctions cognitives, modifie souvent les dynamiques familiales et la communication entre les générations, comme l’illustre le témoignage du chanteur. Dans son récit, M. Pokora insiste sur la dimension humaine et émotionnelle de cette épreuve.

Le grand-père de l’artiste est décédé en 2009 après avoir lutté contre la maladie. Cette disparition a laissé une empreinte durable sur M. Pokora et sa famille, selon ses propres propos lors de l’entretien.