M. Pokora engagé auprès des personnes atteintes de trisomie 21

M. Pokora, 40 ans, quitte pour un temps les tournées et les studios pour un projet humain : partir en road trip à travers le Québec en compagnie de six adultes porteurs de trisomie 21. Transformée en série documentaire par la chaîne Gulli, cette aventure est diffusée en prime time à partir du jeudi 26 février 2026 et propose au grand public de découvrir, au-delà des idées reçues, des parcours de vie et des moments du quotidien rarement montrés à l’écran.

Le dispositif suit le chanteur et ses six compagnons — Jeanne, Laurène, Cyril, Loéline, Marin et Théo — au cours d’un périple de douze à quinze jours. Les participants, âgés de 19 à 40 ans, ont vécu des expériences nouvelles et des sorties de leur cadre habituel : découvertes de villes, rencontres, activités et ruptures avec la routine. Le projet a été conçu pour être une immersion d’échange, où M. Pokora précise qu’il a choisi de se comporter « pas en tant qu’artiste », mais comme un homme désireux d’écouter et d’apprendre.

La série répond à des questions souvent posées par le public sur la vie d’adultes avec trisomie 21 : peuvent-ils vivre seuls, travailler, voyager loin de leur famille ? Le tournage met en avant des tranches de vie concrètes visant à montrer, selon la production, l’autonomie possible et la richesse relationnelle de ces personnes, tout en déconstruisant certains stéréotypes.

Un regard transformé par l’écoute et le partage

Sur la route, M. Pokora a raconté avoir découvert des dimensions surprenantes des conversations et des responsabilités confiées aux participants. Il admet n’avoir que peu de connaissances sur la trisomie 21 avant le départ et évoque une « révélation » face à la réalité quotidienne montrée par le groupe. Dans un entretien repris par Puremédias, il confie : « J’ai vraiment été surpris par la profondeur des discussions qu’on pouvait avoir, mais également par les tâches qu’on pouvait leur confier« .

Il illustre son propos avec un exemple concret : « C’est tout bête, mais je ne pensais pas que quelqu’un avec ce handicap pouvait partir de chez lui, prendre le métro, aller au travail, rentrer en métro… comme tout le monde, finalement« , phrase qu’il a prononcée en soulignant l’ordinaire des gestes montrés durant le voyage.

Le tournage a aussi demandé au chanteur d’ajuster sa façon d’aborder l’humour et les interactions. Habitué à un second degré direct et à la taquinerie, il explique avoir « jaugé » les réactions avant de plaisanter, notant que certaines plaisanteries pouvaient être prises au premier degré. « Certaines fois, j’ai vu que mon second degré était pris tout de suite au premier degré, donc j’ai calmé le jeu« , raconte-t-il, précisant que l’adaptation aux personnalités du groupe était au cœur de la dynamique collective.

À l’origine du projet figurent la chaîne Gulli et la volonté de proposer une approche télévisuelle axée sur l’humain. M. Pokora évoque également un engagement personnel lié à son changement de regard depuis qu’il est devenu père, privilégiant des expériences qui l’enrichissent humainement plutôt que des initiatives purement médiatiques.

La diffusion de la série débute en prime time sur Gulli le jeudi 26 février 2026.