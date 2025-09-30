L’Ukraine dépêche une mission militaire anti-drones au Danemark pour des «exercices»

En Brève

Mardi 30 septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé l’envoi d’une équipe militaire au Danemark pour « partager l’expérience » de lutte contre les drones russes lors d’exercices conjoints, alors que les incidents impliquant des drones se multiplient en Europe. « Nos gars sont arrivés pour participer aux exercices conjoints avec les partenaires », a indiqué M. Zelensky sur les réseaux sociaux, rapporte l’AFP, rappelant que l’Ukraine subit des attaques de drones quasi quotidiennement depuis le début de l’invasion russe en 2022.