L’UE rejette la demande d’Apple d’abroger le DMA, loi majeure du numérique

Par BENIN WEB TV
La Commission européenne a déclaré jeudi 25 septembre qu’elle n’a « aucune intention » d’abroger le Digital Markets Act (DMA), sa législation phare visant à prévenir les abus de position dominante des géants du numérique, en réaction à une demande de suppression formulée par Apple. « Nous ne sommes pas étonnés par l’argumentaire de lobbying d’Apple nous demandant d’abroger le DMA », a souligné un porte-parole de la Commission, rappelant que le groupe américain « n’a eu de cesse de contester le moindre bout du DMA depuis son entrée en vigueur ».

