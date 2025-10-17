L’UE favorable à une rencontre Trump-Poutine à Budapest si elle relance le processus de paix

En Brève

La Commission européenne a dit accueillir favorablement la perspective d’une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest, à la condition qu’elle contribue «à instaurer une paix juste et durable en Ukraine», a déclaré Olof Gill, porte-parole de l’exécutif européen. Selon lui, «nous vivons dans le monde réel» et les rencontres internationales ne se déroulent pas toujours «dans l’ordre ou le format» souhaité, mais doivent être encouragées si elles rapprochent d’une solution pour l’Ukraine. Bruxelles a précisé que les avoirs du président russe et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, restent gelés, sans qu’un interdit de voyager spécifique dans l’Union européenne ne leur ait été opposé, tandis que le président russe fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pour le transfert «illégal» d’enfants ukrainiens vers la Russie.

