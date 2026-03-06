Lors d’un sujet sur la guerre au Moyen-Orient, Emilie Broussouloux a confondu plusieurs capitales sur BFMTV

Emilie Broussouloux, arrivée récemment sur BFMTV, a commis une confusion en direct en mélangeant les capitales du Golfe lors d’un sujet consacré à la guerre au Moyen‑Orient, provoquant une correction immédiate de son confrère. La séquence, diffusée lors de la pré‑matinale et relayée sur les réseaux sociaux, a été largement partagée et commentée par des observateurs des médias.

La journaliste, présentatrice remplaçante de la tranche matinale avec Damien Gourlet, a adressé la parole à l’envoyée spéciale de BFMTV en indiquant successivement : « dans la capitale israélienne… dans la capitale iranienne », avant de se reprendre et de lâcher : « euh, libanaise, pardon ». Quelque secondes plus tard, elle a affirmé que la « capitale libanaise » était « Téhéran », erreur corrigée en plateau et rapidement relevée par son collègue.

Sur le plateau, Emilie Broussouloux a tenté d’expliquer la confusion en invoquant la pression de la couverture médiatique : « Évidemment, on est sur tous les fronts, donc c’est aussi pour ça qu’on peut finir par se perdre », a‑t‑elle déclaré en direct. La précision factuelle évoquée dans le sujet rappelle que la capitale du Liban est Beyrouth, que Téhéran est la capitale de l’Iran et que la capitale d’Israël évoquée est Jérusalem.

Réactions et contexte éditorial

La séquence a été reprise sur les réseaux sociaux, notamment par des journalistes et internautes présents sur Twitter. Un tweet cité en plateau par des médias montre une réaction moqueuse soulignant la confusion des capitales et l’intervention de Damien Gourlet pour rectifier l’information.

Emilie Broussouloux avait rejoint BFMTV en début de saison après un passage à LCI, chaîne qu’elle a quittée en fin de saison dernière, selon les informations publiées. Elle avait auparavant animé les soirées du vendredi au dimanche sur BFMTV avant d’effectuer plusieurs remplacements et de rejoindre la pré‑matinale récemment.

Le passage évoqué intervient dans un contexte de forte exposition de la chaîne. Depuis plusieurs jours, BFMTV est redevenue la première chaîne d’information en continu, affichant quotidiennement plus de 4 % de parts de marché et retrouvant la première place face à CNews, selon les données d’audience relayées par les médias. Des commentateurs notent également que LCI, ancienne chaîne d’Emilie Broussouloux, voit revenir l’attention sur sa concurrence pendant cette actualité géopolitique.

Sur le fil social, le message relayé par le journaliste Clément Garin a fixé la diffusion de l’extrait et la réaction des équipes de LCI : « Je comprends mieux pourquoi à @LCI, quand elle a été annoncée sur le départ de BFMTV, des dizaines de personnes sont venues me dire « Hip hip hip, hourra ». Ce matin, sur @BFMTV, Emilie Broussouloux confond capitales israélienne, iranienne et libanaise. Damien Gourlet contraint… » Le tweet est daté du 6 mars 2026.