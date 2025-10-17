L’ONU : remédier à la famine à Gaza prendra du temps

En Brève

Le Programme alimentaire mondial (Pam) a estimé vendredi 17 octobre à Genève que remédier à la situation de famine dans la bande de Gaza « prendra du temps », appelant à l’ouverture de tous les points de passage pour « inonder Gaza de nourriture ». Abeer Etefa, porte-parole du Pam, a rappelé devant la presse que l’ONU avait constaté depuis fin août une famine dans une partie du Territoire palestinien et que son atténuation nécessiterait des délais. Le Pam dispose actuellement de cinq points de distribution opérationnels, plus proches des populations, et vise le déploiement de 145 points, a-t-elle précisé.

