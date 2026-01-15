La suite après la publicité
L’ONU annonce la fin de l’aide alimentaire au Soudan en mars faute de fonds

Le 15 janvier 2026, les Nations unies ont alerté que les stocks d’aide alimentaire destinés au Soudan — en proie à un conflit depuis avril 2023 et où des millions de personnes risquent la famine — pourraient être épuisés d’ici la fin mars; le Programme alimentaire mondial a averti qu’« sans financements supplémentaires immédiats, des millions de personnes se retrouveront privées d’une aide alimentaire vitale d’ici quelques semaines » et a déjà « été contraint de réduire les rations au strict minimum nécessaire à la survie ».

