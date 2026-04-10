Liverpool: Arne Slot maintenu à son poste

Malgré une saison en perte de vitesse et une défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Liverpool FC n’envisage pas de se séparer d’Arne Slot, privilégiant la stabilité à court terme.

Malgré la défaite face au Paris Saint-Germain (0-2) en quart de finale aller de la Ligue des champions, Liverpool FC ne devrait pas se séparer de son entraîneur Arne Slot. Selon le quotidien britannique Metro, les dirigeants des Reds envisagent de maintenir le technicien néerlandais en poste, au moins jusqu’au début de la saison prochaine.

Arrivé en 2024 pour succéder à Jürgen Klopp, Slot avait pourtant réussi des débuts remarqués en Angleterre, conduisant Liverpool au titre de Premier League dès sa première saison. Mais la dynamique s’est nettement inversée cette année. Le club de la Mersey pointe actuellement à la cinquième place du classement, avec une avance minimale sur Chelsea FC, et semble hors course pour le titre.

Sur la scène européenne, la situation est tout aussi délicate. Battus à l’aller par le PSG, les Reds devront renverser un déficit de deux buts au match retour pour espérer poursuivre leur parcours continental. Malgré ce contexte compliqué, la direction de Liverpool FC privilégierait la stabilité, notamment en raison des relations étroites entretenues entre Arne Slot et Xabi Alonso, une figure influente du football européen.



