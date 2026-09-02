L’italien BF cible la Mauritanie dans sa stratégie d’expansion agricole en Afrique

Une délégation du groupe italien Bonifiche Ferraresi a rencontré le gouvernement mauritanien pour préparer un projet agricole de 10 000 à 20 000 hectares dans le Brakna, dans le cadre du Plan Mattei et de la stratégie d’expansion africaine du groupe.

Le groupe agro-industriel italien Bonifiche Ferraresi (BF) est entré en discussions avec les autorités mauritaniennes pour la réalisation d’un projet agricole de 10 000 à 20 000 hectares dans la région du Brakna, près de la ville de Boghé, dans le sud-ouest du pays. Une délégation italienne a rencontré le 1er septembre le ministre mauritanien de l’Agriculture, Mohamedou Ahmedou Mhaimid, pour préparer le lancement officiel du projet, selon des médias mauritaniens et le site spécialisé Agence Ecofin.

Le projet prévoit la construction d’un nouveau canal d’irrigation et vise à développer la culture du blé, du riz et des produits maraîchers, ainsi qu’à renforcer la production locale de semences certifiées de riz et de blé. Il serait mené en partenariat avec la Société nationale de développement rural (SONADER), l’organisme public mauritanien chargé du développement agricole.

Cette initiative s’inscrit dans le Plan Mattei, lancé par l’Italie en 2024 pour renforcer ses liens économiques avec le continent africain à travers le financement de projets de développement, tout en cherchant à limiter les migrations irrégulières vers l’Europe.

Pour la Mauritanie, importatrice nette de blé, l’objectif affiché est de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Nouakchott a lancé depuis 2023 un programme de semences certifiées de blé, avec des essais menés en 2024 sur 200 hectares ayant permis d’obtenir des rendements de 4 à 5 tonnes par hectare.

BF déjà présent dans plusieurs pays africains

Bonifiche Ferraresi conduit déjà plusieurs projets agricoles sur le continent dans le cadre de sa stratégie d’expansion. En Algérie, le groupe a investi environ 420 millions d’euros pour développer 36 000 hectares de blé et de légumineuses à Timimoun. Il a également lancé des projets au Ghana (5 000 hectares, 90 millions d’euros), au Sénégal (10 000 hectares à Kaour), en République du Congo (10 000 hectares à Dolisie) et en Côte d’Ivoire (10 000 hectares à Tagadi, pour un investissement de 134 millions d’euros).

En Mauritanie, le projet reste au stade des discussions préparatoires et aucun calendrier de démarrage n’a été communiqué à ce stade.