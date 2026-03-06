L’Iran dément avoir attaqué l’ambassade américaine en Arabie saoudite

L’ambassadeur d’Iran auprès de l’Arabie saoudite, Alireza Enayati, a nié avec fermeté toute implication de Téhéran dans l’attaque par drones visant l’ambassade des États‑Unis à Riyad survenue plus tôt cette semaine.

Riyad avait déclaré que des drones en provenance d’Iran avaient visé le complexe diplomatique, une accusation rejetée par les autorités iraniennes. L’Arabie saoudite accuse régulièrement Téhéran d’avoir mené des frappes à la fois par missiles et par drones contre son sol et affirme se réserver le droit de riposter pour se défendre.

Enayati a également démenti la responsabilité de l’Iran dans des attaques signalées contre la raffinerie de Ras Tanura, que l’Arabie saoudite a dit avoir été visée à deux reprises par des drones, et a nié un lien entre Téhéran et l’incident ayant provoqué un incendie dans l’enceinte de l’ambassade américaine. Il a précisé que si le commandement militaire iranien avait ordonné une opération, la République islamique l’assumerait publiquement.

Évolution des tensions

Les relations dans la région se sont envenimées après des frappes conjointes attribuées aux États‑Unis et à Israël, qui, selon des sources, auraient entraîné la mort du guide suprême iranien ; en riposte, Téhéran a mené des attaques contre des cibles israéliennes et d’autres emplacements dans la région.

Plusieurs rapports font état d’au moins 13 personnes tuées dans des pays du Golfe depuis le début des frappes iraniennes ce week‑end, dont sept civils.

Malgré l’escalade, l’ambassadeur iranien a insisté sur le fait que l’Iran ne cherche pas à transformer le conflit en une guerre régionale, estimant que le conflit avait été imposé à la zone.

Avant cette montée des tensions, l’Arabie saoudite soutenait des initiatives diplomatiques destinées à désamorcer les frictions entre Téhéran et Washington et avait assuré qu’elle n’autoriserait pas l’utilisation de son espace aérien ou de son territoire pour lancer des attaques contre l’Iran. Enayati a déclaré que l’Iran saluait et reconnaissait cette position saoudienne.

Les relations diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie saoudite ont été rétablies en mars 2023, à la suite d’un accord négocié par la Chine. Les deux pays avaient rompu leurs liens en 2016 après des attaques contre des missions diplomatiques saoudiennes à Téhéran et à Machhad, survenues lors de manifestations déclenchées par l’exécution par l’Arabie saoudite du dignitaire chiite Nimr al‑Nimr.